«Зенит» проиграл «Милану», упустив двузначное преимущество во второй половине

В Милане завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором баскетбольная команда «Милан» принимала «Зенит». Команда из России здорово начала встречу, и уже после первой четверти вела с преимуществом в восемь очков — 24:16. Во второй десятиминутке гости продолжали контролировать ход встречи — 44:35.

В третьей четверти подопечные Паскуаля в какой-то момент вели с преимуществом в 11 очков. Но во второй половине отрезка «Милан» совершил рывок и сократил отставание до трёх баллов — 56:59. В заключительные десять минут хозяева нарастили темп и вырвали победу — 82:76.

Лучшим в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 14 очков. У «Зенита» по 12 баллов в активе Кевина Пенгоса и Остина Холлинза.