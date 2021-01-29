«Зенит» проиграл «Милану», упустив двузначное преимущество во второй половине
В Милане завершился матч регулярного чемпионата Евролиги, в котором баскетбольная команда «Милан» принимала «Зенит». Команда из России здорово начала встречу, и уже после первой четверти вела с преимуществом в восемь очков — 24:16. Во второй десятиминутке гости продолжали контролировать ход встречи — 44:35.
В третьей четверти подопечные Паскуаля в какой-то момент вели с преимуществом в 11 очков. Но во второй половине отрезка «Милан» совершил рывок и сократил отставание до трёх баллов — 56:59. В заключительные десять минут хозяева нарастили темп и вырвали победу — 82:76.
Лучшим в составе победителей стал Кевин Пантер, набравший 14 очков. У «Зенита» по 12 баллов в активе Кевина Пенгоса и Остина Холлинза.
Евролига. Регулярный чемпионат. 21-й тур
28 января 2021, четверг. 22:45 МСК
Олимпия Милан
Милан, Италия
Окончен
82 : 76
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Олимпия Милан: Пантер - 14, Родригес - 13, Дилэйни - 12, Хайнс - 12, Мицов - 10, Шилдс - 9, Ледей - 6, Датоме - 2, Ролл - 2, Тарчевски - 2, Мораскини, Чинчиарини
Зенит: Пангос - 12, Холлинс - 12, Риверс - 11, Понитка - 9, Фридзон - 9, Гудайтис - 8, Томас - 8, Бэрон - 5, Зубков - 2, Захаров, Пушков, Трушкин
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