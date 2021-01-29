«Лейкерс» проиграли «Детройту», «Финикс» разгромил «Голден Стэйт»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Детройт Пистонс» обыграл действующего победителя турнира «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:92.
Самый значительный вклад в победу «Детройта» внёс форвард Блэйк Гриффин – 23 очка, 3 подбора и 6 передач.
Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 22 очков, 7 подборов и 10 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» у Кайла Кузмы – 22 очка и 10 подборов.
В других встречах дабл-дабл Кристиана Вуда помог «Хьюстон Рокетс» одержать победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (104:101), а дабл-даблы Тайлера Хироу и Эдриса Адебайо не помогли «Майами Хит» спастись от поражения в игре с « Лос-Анджелес Клипперс» (105:109). В заключительном матче игрового дня 27 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт Уорриорз» от поражения «Финикс Санз» (93:114).
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