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«Лейкерс» проиграли «Детройту», «Финикс» разгромил «Голден Стэйт»

«Лейкерс» проиграли «Детройту», «Финикс» разгромил «Голден Стэйт»
Баскетбол / НБА 0
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Сизарс-арена» состоялась встреча регулярного чемпионата НБА, в которой «Детройт Пистонс» обыграл действующего победителя турнира «Лос-Анджелес Лейкерс» — 107:92.

Самый значительный вклад в победу «Детройта» внёс форвард Блэйк Гриффин – 23 очка, 3 подбора и 6 передач.

Лучшую результативность в составе «Лейкерс» продемонстрировал лёгкий форвард Леброн Джеймс, оформивший дабл-дабл из 22 очков, 7 подборов и 10 передач. Ещё один дабл-дабл в составе «Лос-Анджелеса» у Кайла Кузмы – 22 очка и 10 подборов.

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 04:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
107 : 92
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Детройт Пистонс: Гриффин - 23, Эллингтон - 20, Пламли - 17, Грант - 14, Роуз - 14, Стюарт - 8, Райт - 6, Джексон - 3, Думбуйа - 2, Бей, Джексон, Ли, Макгрудер, Михайлюк, Окафор, Сирвидис, Хейз
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 22, Кузма - 22, Хортон-Такер - 13, Шрёдер - 10, Харрелл - 8, Карузо - 6, Колдуэлл-Поуп - 6, Мэттьюз - 3, Кейкок - 2, Адетокунбо, Дадли, Дэвис, Кук, Маккинни, Марк Газоль, Моррис

В других встречах дабл-дабл Кристиана Вуда помог «Хьюстон Рокетс» одержать победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» (104:101), а дабл-даблы Тайлера Хироу и Эдриса Адебайо не помогли «Майами Хит» спастись от поражения в игре с « Лос-Анджелес Клипперс» (105:109). В заключительном матче игрового дня 27 очков Стефена Карри не спасли «Голден Стэйт Уорриорз» от поражения «Финикс Санз» (93:114).

НБА - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 03:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
104 : 101
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Хьюстон Рокетс: Оладипо - 25, Вуд - 22, Уолл - 20, Хаус - 11, Гордон - 8, Браун - 6, Казинс - 6, Нваба - 2, Такер - 2, Тэйт - 2, Джонс, Куруч, Маклемор, Мартин, Портер, Томас, Экзам
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 30, Трент-мл. - 23, Саймонс - 14, Кантер - 13, Джонс - 11, Энтони - 6, Джайлс - 2, Худ - 2, Блевинс, Ковингтон, Коллинс, Литтл, Макколлум, Нуркич, Эллеби
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 04:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
105 : 109
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Майами Хит: Хироу - 19, Винсент - 18, Адебайо - 16, Страс - 12, Ачиува - 10, Нанн - 10, Олиник - 9, Робинсон - 6, Окпала - 5, Батлер, Брэдли, Горан Драгич, Игуодала, Леонард, Сильва, Харклесс, Хаслем
Лос-Анджелес Клипперс: Батюм - 18, Л. Уильямс - 17, Джексон - 16, Моррис - 16, Мэнн - 12, Ибака - 10, Кеннард - 9, Зубац - 6, Коффи - 5, Беверли, Джордж, Кабенгеле, Леонард, Отуру, Паттерсон, Скрабб
НБА - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 06:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
114 : 93
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Бриджес - 20, Краудер - 16, Надер - 16, Джонсон - 13, Пол - 13, Камински - 12, Эйтон - 12, Гэллоуэй - 8, Мур - 2, Смит - 2, Александер, Букер, Джонс, Картер, Пэйн, Шарич
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 27, Уиггинс - 16, Пэскелл - 12, Уонамэйкер - 8, Бэйзмор - 7, Пул - 7, Уайзмен - 5, Убре - 4, Мюлдер - 3, Грин - 2, Луни - 2, Крисс, Ли, Манньон, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
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