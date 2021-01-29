Хавьер Паскуаль назвал причины проигрыша «Зенита» в матче с «Миланом»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль высказался о матче регулярного чемпионата Евролиги с «Миланом» (76:82).

«Во-первых, поздравляю «Милан», хотя сегодня обе команды могли одержать победу. Мы проделали отличную работу в этой встрече, но во второй половине матча, к сожалению, мы не смогли реализовать несколько важных дальних бросков. Это и стало решающим фактором в игре. Да, «Милан» играл лучше в защите во второй половине матча, но и мы в свою очередь были неэффективны в нападении. В последней части матча Пантер забросил несколько важных мячей, на которые мы не смогли ответить, ну и Дилэйни забил в самый ненужный момент. У нас тоже были броски от Риверса, Бэрона, Пангоса и Томаса — свободные броски, которые не принесли нам очков. Думаю, наш проигрыш стоит связать с неэффективностью в завершении атак во второй половине матча», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».