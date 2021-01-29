Димитрис Итудис: ЦСКА постарается быть собранным и готовым к игре с «Баварией»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис и защитник Иван Ухов поделились мнением перед матчем 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией».

«Главное, что нас сейчас заботит – это отдых игроков, их восстановление после выездного матча. Поговорил с каждым, все хорошо поспали. Мы прилетели домой, пройдем по нашей базовой рутине – посмотрим видео, немного поработаем на площадке. Даже при том, что «Бавария» имела лишний день на отдых и оставалась в Москве (с нами такое случается во второй раз), мы постараемся быть собранными и готовыми к игре», — приводит слова Итудиса официальный сайт Евролиги.



«Самое главное — восстановиться после вчерашнего тяжелого матча, подойти к встрече с „Баварией“ в своих кондициях. У нас не так много времени для восстановления, но это случается не впервой. Думаю, будем готовы дать бой, тем более, на домашней площадке. Надеюсь, много болельщиков придет нас поддержать. Главное, показать нашу защиту. В предыдущей встрече это получилось, мы не давали им легких очков в быстрых отрывах, закрывали снайперов на трехочковой линии», — добавил Ухов.