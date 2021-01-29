Джимми Батлер застрял на карантине и сбросил 5 килограммов

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер провёл более двух недель на карантине из-за требований протокола лиги по профилактике коронавируса. За это время он сбросил около 12 фунтов (5,44 килограмма). Об этом сообщает Clutch Points со ссылкой на обозревателя Этана Сколника.



Последнюю игру Батлер провёл 10 января. В 6 матчах сезона он в среднем набирал 15,8 очка, совершал 5,5 подбора и отдавал 5,3 передачи.



«Хит» занимают 13-е место в Восточной конференции. Команда проиграла пять игр подряд. В своём последнем матче финалисты прошлогоднего сезона уступили «Лос-Анджелес Клипперс» со счётом 105:109. Следующую игру подопечные Эрика Споэльстры проведут 31 января, на домашней площадке они сыграют с «Сакраменто Кингз».