Ясикявичюс: «Барселона» не выполняла указаний после перерыва. Это убийственно для тренера

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (76:74).



«Для тренера убийственно, когда команда выходит после перерыва и не выполняет указаний. Мы действительно играли плохо. Как и ожидалось, «Олимпиакос» стал более агрессивным, уступая в счёте. Мы никак не отреагировали. С точки зрения дисциплины всё было очень плохо.



Я сказал то же самое в Белграде и говорю теперь: мы забираем эту победу и отправляемся домой. Победа есть победа. В любой ситуации. Но эта игра может научить нас тому, что нужно оставаться голодными. Это самое главное. Команда выиграла несколько матчей подряд, но наша дисциплина ухудшается. Без хорошей физики и дисциплины мы превращаемся в совершенно другой коллектив», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.