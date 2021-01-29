Ясикявичюс: «Барселона» не выполняла указаний после перерыва. Это убийственно для тренера

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс прокомментировал победу своей команды в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (76:74).
«Для тренера убийственно, когда команда выходит после перерыва и не выполняет указаний. Мы действительно играли плохо. Как и ожидалось, «Олимпиакос» стал более агрессивным, уступая в счёте. Мы никак не отреагировали. С точки зрения дисциплины всё было очень плохо.
Я сказал то же самое в Белграде и говорю теперь: мы забираем эту победу и отправляемся домой. Победа есть победа. В любой ситуации. Но эта игра может научить нас тому, что нужно оставаться голодными. Это самое главное. Команда выиграла несколько матчей подряд, но наша дисциплина ухудшается. Без хорошей физики и дисциплины мы превращаемся в совершенно другой коллектив», — приводит слова Ясикявичюса официальный сайт Евролиги.
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