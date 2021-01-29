Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Леброн Джеймс повторил достижение Коби Брайанта и Шакила О'Нила

Леброн Джеймс повторил достижение Коби Брайанта и Шакила О'Нила
Баскетбол / НБА 0

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» оформивший дабл-дабл из 22 очков, 7 подборов и 10 передач, что позволило ему повторить один из рекордов франшизы.

«Джеймс стал третьим игроком «Лейкерс» за последние 25 сезонов, набравшим 20+ очков в первой половине трёх игр подряд. Он повторил достижение Коби Брайанта и Шакила О'Нила. Леброн — первый, кому покорилось это достижение, после Коби в 2012 году», — сообщается в «Твиттере» ESPN Stats.

«Лейкерс» уступили «Пистонс» со счётом 92:107. Самый значительный вклад в победу «Детройта» внёс форвард Блэйк Гриффин – 23 очка, 3 подбора и 6 передач. У «Лейкерс» дабл-даблом помимо Леброна отметился форвард Кайл Кузма – 22 очка и 10 подборов.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021