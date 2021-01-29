Леброн Джеймс повторил достижение Коби Брайанта и Шакила О'Нила
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» оформивший дабл-дабл из 22 очков, 7 подборов и 10 передач, что позволило ему повторить один из рекордов франшизы.
«Джеймс стал третьим игроком «Лейкерс» за последние 25 сезонов, набравшим 20+ очков в первой половине трёх игр подряд. Он повторил достижение Коби Брайанта и Шакила О'Нила. Леброн — первый, кому покорилось это достижение, после Коби в 2012 году», — сообщается в «Твиттере» ESPN Stats.
«Лейкерс» уступили «Пистонс» со счётом 92:107. Самый значительный вклад в победу «Детройта» внёс форвард Блэйк Гриффин – 23 очка, 3 подбора и 6 передач. У «Лейкерс» дабл-даблом помимо Леброна отметился форвард Кайл Кузма – 22 очка и 10 подборов.
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