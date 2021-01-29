Джулиус Ирвинг назвал любимого игрока современной НБА. Это не Леброн Джеймс
Чемпион НБА 1983 года Джулиус Ирвинг ответил на вопрос, кто является его любимым игроком в современной лиге. Прославленный ветеран признался, что с интересом следит за форвардом «Лос-Анджелес Клипперс» Каваем Леонардом.
«Мне нравится наблюдать за Каваем. Когда он был в «Сан-Антонио», я был большим поклонником Тима Данкана и «Спёрс». Во многом из-за того, что их корни уходят в ABA. Когда Кавай проявил себя и был назван самым ценным игроком финала, я стал более внимательно следить за ним и смог по достоинству оценить его игру. Мне нравится его поведение вне площадки», — рассказал Ирвинг.
В минувшем сезоне «Клипперс» прекратили борьбу за трофей на стадии полуфинала плей-офф Западной конференции.
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