Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Джулиус Ирвинг назвал любимого игрока современной НБА. Это не Леброн Джеймс

Джулиус Ирвинг назвал любимого игрока современной НБА. Это не Леброн Джеймс
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА 1983 года Джулиус Ирвинг ответил на вопрос, кто является его любимым игроком в современной лиге. Прославленный ветеран признался, что с интересом следит за форвардом «Лос-Анджелес Клипперс» Каваем Леонардом.

«Мне нравится наблюдать за Каваем. Когда он был в «Сан-Антонио», я был большим поклонником Тима Данкана и «Спёрс». Во многом из-за того, что их корни уходят в ABA. Когда Кавай проявил себя и был назван самым ценным игроком финала, я стал более внимательно следить за ним и смог по достоинству оценить его игру. Мне нравится его поведение вне площадки», — рассказал Ирвинг.

В минувшем сезоне «Клипперс» прекратили борьбу за трофей на стадии полуфинала плей-офф Западной конференции.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021