ЦСКА объявил о потерях перед матчем с «Баварией», не упомянув Майка Джеймса

ЦСКА объявил о потерях накануне матча регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией».
«Пока «Бавария» отдыхала в Москве два дня после встречи с «Химками» в Мытищах, «армейцы» потратили день между матчами на то, чтобы вернуться из Берлина. По приезде команда провела собрание и посмотрела видео в УСК ЦСКА. В списке травмированных у красно-синих остаются Уилл Клайберн и Андрей Лопатин. Гости также выступят в далеком от оптимального составе. На двойной выезд из-за травм не полетели Нихад Джедович, Владимир Лучич, Матей Рудан, Жан-Марк Шишко и Роберт Эмэйз», — сообщается на официальном сайте ЦСКА.
Нет никакой информации по участию защитника Майка Джеймса, который пропустил прошлый матч с «Альбой» (71:68) по решению клуба из-за инцидента в раздевалке. Пресс-служба ЦСКА пообещала в ближайшие дни принять решение по американскому баскетболисту и дать комментарии о сложившейся ситуации.
- 29 января 2021
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
12:15
-
11:49
-
11:39
-
10:50
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
08:16
-
08:14
-
07:48
-
00:38
- 28 января 2021
-
23:59
-
22:35
-
21:48
-
21:01
-
20:10
-
19:47
-
18:03
-
16:26
-
15:19
-
14:36
-
14:26
-
13:23
-
13:00
-
12:51
-
12:39
-
12:23
-
11:51
-
11:36
-
10:25
-
10:05