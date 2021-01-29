ЦСКА объявил о потерях перед матчем с «Баварией», не упомянув Майка Джеймса

ЦСКА объявил о потерях накануне матча регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией».

«Пока «Бавария» отдыхала в Москве два дня после встречи с «Химками» в Мытищах, «армейцы» потратили день между матчами на то, чтобы вернуться из Берлина. По приезде команда провела собрание и посмотрела видео в УСК ЦСКА. В списке травмированных у красно-синих остаются Уилл Клайберн и Андрей Лопатин. Гости также выступят в далеком от оптимального составе. На двойной выезд из-за травм не полетели Нихад Джедович, Владимир Лучич, Матей Рудан, Жан-Марк Шишко и Роберт Эмэйз», — сообщается на официальном сайте ЦСКА.

Нет никакой информации по участию защитника Майка Джеймса, который пропустил прошлый матч с «Альбой» (71:68) по решению клуба из-за инцидента в раздевалке. Пресс-служба ЦСКА пообещала в ближайшие дни принять решение по американскому баскетболисту и дать комментарии о сложившейся ситуации.