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Стефен Карри реализовал три броска с центра площадки за 13 секунд

Стефен Карри реализовал три броска с центра площадки за 13 секунд
Баскетбол / НБА 0

Пресс-служба «Голден Стэйт Уорриорз» опубликовала на своей странице в «Твиттере» небольшое видео с фрагментом тренировки лидера команды Стефена Карри.

В 13-секундном ролике разыгрывающий защитник «Уорриорз» трижды получает мяч в центре площадки и отправляет его точно в корзину.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Видео доступно на странице «Голден Стэйт Уорриорз» в «Твиттере».

В своей последней игре регулярного чемпионата «Голден Стэйт» крупно проиграл «Финикс Санз» — 93:104. Карри в этой встрече набрал 27 очков, совершил 4 подбора и отдал 4 передачи. В составе победителей лучшую статистику продемонстрировали Микал Бриджес (20 очков), Абдель Надер (16) и Джей Краудер (16). В следующем матче «Уорриорз» на домашней площадке примут «Детройт Пистонс».

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