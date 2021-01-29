Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон отреагировали на провал «Лейкерс» в игре с аутсайдером

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» (92:107).



«Нам предстоит ещё много работы. В последних играх можно было сделать гораздо больше. Нужно прибавлять. Всем командам предстоит пройти ещё долгий путь. Мы профессионалы и должны сохранять свежесть ума, держать себя в хорошей физической форме, чтобы выходить на паркет и выдавать хорошую 48-минутную игру. Очевидно, что мы не делали этого в последней паре матче. Нам просто нужно стать лучше», — заявил Леброн на послематчевой пресс-конференции.



Член Зала славы Мэджик Джонсон констатировал, что лишь последнюю игру можно считать провальной, хотя «Лейкерс» и проиграли шесть матчей в сезоне.



«Это первая по-настоящему плохая игра от «Лейкерс» в этом сезоне», – написал Джонсон на своей странице в «Твиттере».