«Црвена Звезда» отстранила игрока из-за конфликта с главным тренером
«Црвена Звезда» приняла решение отстранить на 10 дней от работы с командой тяжёлого форварда Джонни О’Брайанта, сообщает Sportando.
Причиной отстранения стал конфликт 27-летнего игрока с главным тренером Деяном Радоничем. Во время выездного матча с «Анадолу Эфес» в 22-м туре регулярного чемпионата Евролиги 26 января у О’Брайанта произошла словесная перепалка с Радоничем. Тогда тренер досрочно отправил баскетболиста в раздевалку.
Американец не сыграет в ближайшем матче «Црвены Звезды» в Евролиге с французским АСВЕЛом. В нынешнем сезоне Евролиги О’Брайант набирает в среднем 11,3 очка и 5,1 подбора за 21 минуту на паркете. Американский баскетболист проводит первый сезон в клубе из столицы Сербии.
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