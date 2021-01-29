Фанат пришёл на игру в футболке с надписью «Леброн — расист». Его пришлось уводить силой

26 января лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе с калифорнийской командой прибыл на матч регулярного чемпионата в Кливленд, где встречался с бывшим клубом — «Кливленд Кавальерс».

В ходе игры произошёл неприятный для Леброна инцидент. Один из болельщиков сумел пробраться в зал, будучи облачённым в футболку с провокативной надписью. В частности, на ней было сказано: «Леброн — расист». Кроме того были вывешены постеры, которые задевали честь матери баскетболиста и в которых самого Джеймса обвиняли в нарциссизме, сообщает Parlons Basket.

В инцидент вмешалась полиция, которая вывела нарушителя из зала силой. Отметим, что Леброн Джеймс известен активной политической позицией и является одним из тех, кто оказывает наибольшую поддержку движению BLM.