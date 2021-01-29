Фанат пришёл на игру в футболке с надписью «Леброн — расист». Его пришлось уводить силой

26 января лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс вместе с калифорнийской командой прибыл на матч регулярного чемпионата в Кливленд, где встречался с бывшим клубом — «Кливленд Кавальерс».
В ходе игры произошёл неприятный для Леброна инцидент. Один из болельщиков сумел пробраться в зал, будучи облачённым в футболку с провокативной надписью. В частности, на ней было сказано: «Леброн — расист». Кроме того были вывешены постеры, которые задевали честь матери баскетболиста и в которых самого Джеймса обвиняли в нарциссизме, сообщает Parlons Basket.
В инцидент вмешалась полиция, которая вывела нарушителя из зала силой. Отметим, что Леброн Джеймс известен активной политической позицией и является одним из тех, кто оказывает наибольшую поддержку движению BLM.
- 29 января 2021
-
19:21
-
19:04
-
18:16
-
18:01
-
15:07
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
12:15
-
11:49
-
11:39
-
10:50
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
08:16
-
08:14
-
07:48
-
00:38
- 28 января 2021
-
23:59
-
22:35
-
21:48
-
21:01
-
20:10
-
19:47
-
18:03
-
16:26
-
15:19
-
14:36
-
14:26
-
13:23
-
13:00
-
12:51
-
12:39