ЦСКА проиграл «Баварии» в Евролиге

В Москве состоялся матч 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором ЦСКА принимал «Баварию». В первой четверти хозяева были немного лучше — 27:25. Во второй десятиминутке гости сумели выйти вперёд — 40:39.

После большого перерыва ЦСКА удалось оформить рывок, благодаря чему подопечные Итудиса повели с преимуществом в десять очков — 60:50. Однако в заключительном игровом отрезке «Бавария» позволила набрать ЦСКА только 6 очков, и вырвала победу — 69:66.

Самым результативным в составе победителей стал Уэйб Болдуин, набравший 22 очка. У ЦСКА 16 очков записал в актив Никола Милутинов. Ещё 15 очков на счету Дэррана Хиллиарда.

ЦСКА провёл второй матч без Майка Джеймса, который выведен из состава после конфликта с тренером и одноклубниками.