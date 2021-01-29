ЦСКА установил антирекорд сезона по результативности за четверть в матче с «Баварией»

ЦСКА уступил «Баварии» 66:69 в матче 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги, проиграв последнюю четверть со счетом 6:19.



6 очков — худшая результативность ЦСКА в отдельной четверти в этом сезоне. Прошлый антирекорд ЦСКА установил 22 октября 2020 года в выездной игре с «Црвеной Звездой», набрав 8 очков в третьей четверти. В прошлом сезоне у ЦСКА был ещё менее результативный игровой отрезок: 6 февраля 2020 года в матче с «Олимпиакосом» «армейцы» записали себе в актив 4 очка в третьей четверти.

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Подопечные Димитриса Итудиса играли с «Баварией» без защитника Майка Джеймса, отстранённого клубом от игр и тренировочного процесса по дисциплинарным причинам.