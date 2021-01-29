Димитрис Итудис назвал причины поражения ЦСКА в матче с «Баварией»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение своей команды в матче регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (66:69), назвав основные причины поражения.

«Это была жёсткая игра, которая могла бы завершиться иначе. Очевидно, что мы уверенно начали матч, хоть и не очень разумно использовали фолы – за счёт этого первая четверть завершилась при «+2» вместо «+5». Затем мы стали лучше организовывать нападение, особенно хорошо это получалось в третьей четверти, в которой мы совершили всего три потери.

После этого мы провалились, сделав восемь ошибок и набрав всего шесть очков. В этом можно винить в том числе хорошую индивидуальную защиту «Баварии», поскольку мы практически не получали открытых бросков», — приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.