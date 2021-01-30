Братья Запашные болели за ЦСКА, Итудис кричал от возмущения. Фото матча с «Баварией»

29 января в Москве на площадке стадиона «Мегаспорт» в матче 23-го тура регулярного розыгрыша Евролиги «Бавария» одержала победу над ЦСКА. Встреча завершилась со счётом 69:66 в пользу гостей.
6 очков — худшая результативность ЦСКА в отдельной четверти в этом сезоне. Прошлый антирекорд ЦСКА установил 22 октября 2020 года в выездной игре с «Црвеной Звездой», набрав 8 очков в третьей четверти. В прошлом сезоне у ЦСКА был ещё менее результативный игровой отрезок: 6 февраля 2020 года в матче с «Олимпиакосом» «армейцы» записали себе в актив 4 очка в третьей четверти.
Подопечные Димитриса Итудиса играли с «Баварией» без защитника Майка Джеймса, отстранённого клубом от игр и тренировочного процесса по дисциплинарным причинам.
Лучшие фото с матча ЦСКА — «Бавария» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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