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Дабл-дабл Янниса не помог «Милуоки» победить «Нью-Орлеан»

Дабл-дабл Янниса не помог «Милуоки» победить «Нью-Орлеан»
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 131:126.

Лучшими в составе победителей на площадке были Брэндон Ингрэм (28 очков), Лонзо Болл (27 очков) и Эрик Бледсо (25 очков). Зайон Уильямсон набрал 21 очко и совершил 9 подборов.

Самыми результативными в составе «Бакс» были Яннис Адетокунбо (38 очков и 11 подборов), Джру Холидэй (22 очка и 9 подборов) и Крис Миддлтон (16 очков, 8 подборов и 8 передач).

Также в рамках игрового дня были сыграны ещё шесть матчей. «Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» (108:105), «Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» (100:116), «Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» (102:81), «Торонто Рэпторс» – «Сакраменто Кингз» (124:126), «Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Клипперс» (90:116), «Оклахома-Сити Тандер» – «Бруклин Нетс» (125:147).

Кроме того, свои матчи проводят «Миннесота Тимбервулвз» – «Филадельфия Сиксерс», «Сан-Антонио Спёрс» – «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз» – «Даллас Маверикс».

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2021, суббота. 03:30 МСК
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан
Окончен
131 : 126
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Орлеан Пеликанс: Ингрэм - 28, Болл - 27, Бледсо - 25, Уильямсон - 21, Харт - 15, Александер-Уолкер - 6, Мелли - 5, Адамс - 4, Габриэль, Льюис, Магней, Маршалл, Редик, Торнвелл, Хэйс, Эрнангомес
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 38, Холидэй - 22, Лопес - 16, Миддлтон - 16, Дивинченцо - 10, Коннотон - 9, Форбс - 8, Портис - 5, Огастин - 2, Адамс, Адетокунбо, Дьяките, Крэйг, Меррилл, Нвора, Уилсон
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