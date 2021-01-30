Дабл-дабл Янниса не помог «Милуоки» победить «Нью-Орлеан»

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» дома обыграл «Милуоки Бакс» со счётом 131:126.
Лучшими в составе победителей на площадке были Брэндон Ингрэм (28 очков), Лонзо Болл (27 очков) и Эрик Бледсо (25 очков). Зайон Уильямсон набрал 21 очко и совершил 9 подборов.
Самыми результативными в составе «Бакс» были Яннис Адетокунбо (38 очков и 11 подборов), Джру Холидэй (22 очка и 9 подборов) и Крис Миддлтон (16 очков, 8 подборов и 8 передач).
Также в рамках игрового дня были сыграны ещё шесть матчей. «Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» (108:105), «Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» (100:116), «Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» (102:81), «Торонто Рэпторс» – «Сакраменто Кингз» (124:126), «Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Клипперс» (90:116), «Оклахома-Сити Тандер» – «Бруклин Нетс» (125:147).
Кроме того, свои матчи проводят «Миннесота Тимбервулвз» – «Филадельфия Сиксерс», «Сан-Антонио Спёрс» – «Денвер Наггетс» и «Юта Джаз» – «Даллас Маверикс».
- 30 января 2021
-
06:48
-
06:24
-
00:57
-
00:12
- 29 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:47
-
22:27
-
21:59
-
21:17
-
20:58
-
19:21
-
19:04
-
18:16
-
18:01
-
15:07
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
12:15
-
11:49
-
11:39
-
10:50
-
10:08
-
09:52
-
09:32
-
09:30
-
08:16
-
08:14
-
07:48
-
00:38
- 28 января 2021
-
23:59
-
22:35
-
21:48
-
21:01