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«Юта» выиграла 11-й раз подряд и продолжает лидировать на Западе

«Юта» выиграла 11-й раз подряд и продолжает лидировать на Западе
Баскетбол / НБА 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 120:101. Эта победа стала для «джазменов» 11-й подряд, «Юта» продолжает лидировать в Западной конференции.

В составе победителей лучшими на площадке в матче с «Маверикс» были Боян Богданович (32 очка), Майк Конли (22 очка и 9 передач) и Джордан Кларксон (18 очков). Также Руди Гобер оформил дабл-дабл (17 очков и 12 подборов).

У «Далласа» самыми результативными на паркете были Лука Дончич (25 очков), Джейлен Брансон (13 очков) и Кристапс Порзингис (11 очков и 9 подборов).

Также в рамках игрового дня были сыграны ещё несколько матчей. «Оклахома-Сити Тандер» – «Бруклин Нетс» (125:147), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Милуоки Бакс» (131:126), «Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» (108:105), «Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» (100:116), «Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» (102:81), «Торонто Рэпторс» – «Сакраменто Кингз» (124:126), «Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Клипперс» (90:116), «Миннесота Тимбервулвз» – «Филадельфия Сиксерс» (94:118).

НБА - регулярный чемпионат
30 января 2021, суббота. 06:00 МСК
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Окончен
120 : 101
Даллас Маверикс
Даллас
Юта Джаз: Богданович - 32, Конли - 22, Кларксон - 18, Гобер - 17, Морган - 12, Инглс - 10, О'Нил - 4, Брэнтли - 3, Ньянг - 2, Азубуике, Митчелл, Они, Форрест, Фэйворс, Харрисон, Хьюз
Даллас Маверикс: Дончич - 25, Брансон - 13, Порзингис - 11, Финни-Смит - 11, Джонсон - 10, Грин - 7, Бёрк - 6, Пауэлл - 6, Ричардсон - 6, Ивунду - 2, Марьянович - 2, Хардуэй-младший - 2, Бей, Клебер , Коли-Стайн, Терри, Хинтон
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