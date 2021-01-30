«Юта» выиграла 11-й раз подряд и продолжает лидировать на Западе

В очередном матче регулярного чемпионата НБА «Юта Джаз» обыграл «Даллас Маверикс» со счётом 120:101. Эта победа стала для «джазменов» 11-й подряд, «Юта» продолжает лидировать в Западной конференции.
В составе победителей лучшими на площадке в матче с «Маверикс» были Боян Богданович (32 очка), Майк Конли (22 очка и 9 передач) и Джордан Кларксон (18 очков). Также Руди Гобер оформил дабл-дабл (17 очков и 12 подборов).
У «Далласа» самыми результативными на паркете были Лука Дончич (25 очков), Джейлен Брансон (13 очков) и Кристапс Порзингис (11 очков и 9 подборов).
Также в рамках игрового дня были сыграны ещё несколько матчей. «Оклахома-Сити Тандер» – «Бруклин Нетс» (125:147), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Милуоки Бакс» (131:126), «Шарлотт Хорнетс» – «Индиана Пэйсерс» (108:105), «Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» (100:116), «Нью-Йорк Никс» – «Кливленд Кавальерс» (102:81), «Торонто Рэпторс» – «Сакраменто Кингз» (124:126), «Орландо Мэджик» – «Лос-Анджелес Клипперс» (90:116), «Миннесота Тимбервулвз» – «Филадельфия Сиксерс» (94:118).
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