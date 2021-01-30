Уэстбрук устроил перепалку с Рондо, заработал удаление и объяснился за своё поведение
В конце первой половины матча регулярного чемпионата НБА «Вашингтон Уизардс» – «Атланта Хоукс» между Расселлом Уэстбруком и Рэджоном Рондо произошла словесная перепалка. В результате оба игрока получили технический фол. Матч закончился победой «Атланты» в гостях – 116:100.
Рондо помахал рукой Уэстбруку, когда того удалили с площадки в начале четвёртой четверти. Уэстбрук был удалён за второй технический фол в матче.
«Вот дерьмо. Это больше моя вина. Я не должен позволять себе опускаться до чьего-либо уровня. Это не в моём характере. Беру на себя полную ответственность за всё это, хотя не согласен со вторым техническим, но это не имеет значения», — цитирует Уэстбрука «Твиттер» инсайдера The Athletic Фреда Каца.
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