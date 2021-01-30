Пол Пирс вынес неутешительный вердикт по «Майами»

Экс-баскетболист НБА легендарный Пол Пирс поделился мнением о перспективах «Майами Хит» в нынешнем сезоне. По его словам, команда из Флориды по итогам регулярного чемпионата даже не пробьётся в плей-офф.

«Сколь бы хорошими баскетболисты „Майами“ ни были в плей-офф минувшего сезона, в этом году они не пробьются в плей-офф. Это не та команда, что была в минувшем чемпионате, которая была полна твёрдости и мужества. Тот коллектив был построен на трудолюбии и жёсткости. Не вижу этого в нынешнем сезоне. Думаю, они не выйдут в плей-офф в этот раз», — приводит слова Пирса MSN.

Напомним, в минувшем сезоне «Майами Хит» дошёл до финала НБА. В нынешнем сезоне команда занимает 13-е место в таблице Восточной конференции.