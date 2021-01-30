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Лука Дончич отреагировал на 4 подряд поражения «Далласа»

Лука Дончич отреагировал на 4 подряд поражения «Далласа»
Баскетбол / НБА 0

Лидер «Даллас Маверикс» Лука Дончич прокомментировал неудачную игру команды, которая потерпела уже четыре поражения кряду.

«Говорить особо нечего. Никогда не чувствовал ничего подобного. Нужно что-то делать, потому что выглядит это нехорошо. Нужно сделать шаг вперёд, поговорить друг с другом и играть лучше. Дело заключается в усилиях. На данный момент всё выглядит так, будто нам всё равно, выиграем мы или нет. Нужно больше энергии и усилий. Есть много компонентов игры, в которых мы можем прибавить. Знаю, мы сделаем это, и это главное», — приводит слова словенского баскетболиста портал Essentially Sports.

На данный момент «Даллас» занимает тринадцатое место в турнирной таблице Западной конференции.

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