УНИКС обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

В Минске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Цмоки-Минск» принимал казанский УНИКС.
Первая четверть завершилась в пользу казанской команды — 22:19. Во втором игровом отрезке сильнее также оказались игроки УНИКСа — к большому перерыву их преимущество достигло пяти очков. В третьей десятиминутке «Цмоки-Минск» удалось отыграть одно очко отставания, так что решающей в матче оказалась четвёртая четверть, к которой игроки подошли при счёте 59:55 в пользу УНИКСа. В заключительной десятиминутке сильнее оказались игроки казанского клуба. Итоговый счёт встречи — 76:66 в пользу УНИКСа.
Самым результативным в составе победителей стал Нейт Уолтерс, набравший 18 очков. В составе «Цмоки-Минск» 17 очков на свой счёт записал Томс Лейманис.
- 30 января 2021
-
17:34
-
16:41
-
15:50
-
14:18
-
13:52
-
12:30
-
11:18
-
10:36
-
09:32
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
06:48
-
06:24
-
00:57
-
00:12
- 29 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:47
-
22:27
-
21:59
-
21:17
-
20:58
-
19:21
-
19:04
-
18:16
-
18:01
-
15:07
-
14:15
-
14:11
-
14:04
-
12:15
-
11:49