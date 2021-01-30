УНИКС обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

В Минске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Цмоки-Минск» принимал казанский УНИКС.



Первая четверть завершилась в пользу казанской команды — 22:19. Во втором игровом отрезке сильнее также оказались игроки УНИКСа — к большому перерыву их преимущество достигло пяти очков. В третьей десятиминутке «Цмоки-Минск» удалось отыграть одно очко отставания, так что решающей в матче оказалась четвёртая четверть, к которой игроки подошли при счёте 59:55 в пользу УНИКСа. В заключительной десятиминутке сильнее оказались игроки казанского клуба. Итоговый счёт встречи — 76:66 в пользу УНИКСа.



Самым результативным в составе победителей стал Нейт Уолтерс, набравший 18 очков. В составе «Цмоки-Минск» 17 очков на свой счёт записал Томс Лейманис.