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УНИКС обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ

УНИКС обыграл «Цмоки-Минск» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Минске в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местный «Цмоки-Минск» принимал казанский УНИКС.

Первая четверть завершилась в пользу казанской команды — 22:19. Во втором игровом отрезке сильнее также оказались игроки УНИКСа — к большому перерыву их преимущество достигло пяти очков. В третьей десятиминутке «Цмоки-Минск» удалось отыграть одно очко отставания, так что решающей в матче оказалась четвёртая четверть, к которой игроки подошли при счёте 59:55 в пользу УНИКСа. В заключительной десятиминутке сильнее оказались игроки казанского клуба. Итоговый счёт встречи — 76:66 в пользу УНИКСа.

Самым результативным в составе победителей стал Нейт Уолтерс, набравший 18 очков. В составе «Цмоки-Минск» 17 очков на свой счёт записал Томс Лейманис.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
30 января 2021, суббота. 15:45 МСК
Цмоки-Минск
Минск, Беларусь
Окончен
66 : 76
УНИКС
Казань, Россия
Цмоки-Минск: Белянков, Близнюк, Викентьев, Дуду, Клайберн, Кук, Лейманис, Пустогвар, Рогозенко, Стабровский, Стубеда, Тростинецкий
УНИКС: Браун, Жбанов, Канаан, Клименко, Колесников, Морган, Разумов, Сергеев, Смит, Узинский, Уолтерс, Холланд
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