Шакил О'Нил объяснил нападки в адрес Донована Митчелла

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил объяснил, почему в последнее время он подвергает нападкам защитника «Юта Джаз» Донована Митчелла.
«Я просто хотел посмотреть, из какого он теста. Когда я начал нападать на него, единственное, что я хотел услышать: „Хорошо, хорошо, старик, ты увидишь, что я буду делать в следующей игре!“ Это всё. Я просто заставил его понять, что он хорош, но не настолько. И лучший способ заставить меня прекратить — быть действительно хорошим!», — приводит слова Шакила О'Нила Parlons-Basket.
Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
- 30 января 2021
-
19:18
-
19:11
-
18:59
-
18:23
-
17:34
-
16:41
-
15:50
-
14:18
-
13:52
-
12:30
-
11:18
-
10:36
-
09:32
-
09:18
-
09:14
-
09:10
-
09:00
-
08:50
-
06:48
-
06:24
-
00:57
-
00:12
- 29 января 2021
-
23:31
-
23:13
-
22:47
-
22:27
-
21:59
-
21:17
-
20:58
-
19:21
-
19:04
-
18:16
-
18:01
-
15:07
-
14:15