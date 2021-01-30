Шакил О'Нил объяснил нападки в адрес Донована Митчелла

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил объяснил, почему в последнее время он подвергает нападкам защитника «Юта Джаз» Донована Митчелла.



«Я просто хотел посмотреть, из какого он теста. Когда я начал нападать на него, единственное, что я хотел услышать: „Хорошо, хорошо, старик, ты увидишь, что я буду делать в следующей игре!“ Это всё. Я просто заставил его понять, что он хорош, но не настолько. И лучший способ заставить меня прекратить — быть действительно хорошим!», — приводит слова Шакила О'Нила Parlons-Basket.



Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.

