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«Лейкерс» с разницей «+1» обыграли «Бостон», «Голден Стэйт» разгромил «Детройт»

«Лейкерс» с разницей «+1» обыграли «Бостон», «Голден Стэйт» разгромил «Детройт»
Баскетбол / НБА 0
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В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 96:95.

Лучшими на площадке в составе «Лейкерс» были Энтони Дэвис (27 очков и 14 подборов), Леброн Джеймс (21 очко) и Монтрезл Харрелл (16 очков). В составе «Бостона» самыми результативными на паркете стали Джейсон Тейтум (30 очков и 9 подборов), Джейлен Браун (28 очков) и Даниэль Тайс (14 очков).

В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Детройт Пистонс» со счётом 118:91. В составе «Уорриорз» лучшими в матче были Стефен Карри (28 очков), Эндрю Уиггинс (20 очков) и Келли Убре (18 очков). У «Пистонс» наиболее заметными на площадке были Джерами Грант (18 очков) и Джош Джексон (17 очков).

Также прошли ещё шесть матчей: «Чикаго Буллз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (122:123), «Шарлотт Хорнетс» – «Милуоки Бакс» (126:114), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Хьюстон Рокетс» (112:126), «Майами Хит – Сакраменто Кингз» (105:104), «Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» (112:129), «Даллас Маверикс» – «Финикс Санз» (105:111).

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 04:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
95 : 96
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Бостон Селтикс: Тейтум - 30, Браун - 28, Тайс - 14, Уильямс - 10, Смарт - 4, Тиг - 4, Уокер - 4, Томпсон - 1, Грин, Лэнгфорд, Несмит, Оджелей, Притчард, Уильямс, Уотерс, Фалль, Эдвардс
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 27, Джеймс - 21, Харрелл - 16, Шрёдер - 12, Кузма - 11, Хортон-Такер - 6, Карузо - 2, Марк Газоль - 1, Адетокунбо, Дадли, Кейкок, Колдуэлл-Поуп, Кук, Маккинни, Моррис, Мэттьюз
НБА - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 06:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
118 : 91
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 28, Уиггинс - 20, Убре - 18, Пул - 16, Уайзмен - 11, Уонамэйкер - 7, Ли - 6, Луни - 6, Грин - 4, Пэскелл - 2, Бэйзмор, Крисс, Манньон, Мюлдер, Смайлагич, Томпсон, Тоскано-Андерсон
Детройт Пистонс: Грант - 18, Джексон - 17, Макгрудер - 8, Роуз - 8, Стюарт - 8, Райт - 7, Пламли - 6, Гриффин - 5, Думбуйа - 5, Михайлюк - 3, Бей - 2, Джексон - 2, Окафор - 2, Ли, Сирвидис, Хейз, Эллингтон
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