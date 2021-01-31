«Лейкерс» с разницей «+1» обыграли «Бостон», «Голден Стэйт» разгромил «Детройт»

В матче регулярного чемпионата НБА «Лос-Анджелес Лейкерс» на выезде обыграл «Бостон Селтикс» со счётом 96:95.
Лучшими на площадке в составе «Лейкерс» были Энтони Дэвис (27 очков и 14 подборов), Леброн Джеймс (21 очко) и Монтрезл Харрелл (16 очков). В составе «Бостона» самыми результативными на паркете стали Джейсон Тейтум (30 очков и 9 подборов), Джейлен Браун (28 очков) и Даниэль Тайс (14 очков).
В другом матче игрового дня «Голден Стэйт Уорриорз» разгромил «Детройт Пистонс» со счётом 118:91. В составе «Уорриорз» лучшими в матче были Стефен Карри (28 очков), Эндрю Уиггинс (20 очков) и Келли Убре (18 очков). У «Пистонс» наиболее заметными на площадке были Джерами Грант (18 очков) и Джош Джексон (17 очков).
Также прошли ещё шесть матчей: «Чикаго Буллз» – «Портленд Трэйл Блэйзерс» (122:123), «Шарлотт Хорнетс» – «Милуоки Бакс» (126:114), «Нью-Орлеан Пеликанс» – «Хьюстон Рокетс» (112:126), «Майами Хит – Сакраменто Кингз» (105:104), «Сан-Антонио Спёрс» – «Мемфис Гриззлиз» (112:129), «Даллас Маверикс» – «Финикс Санз» (105:111).
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