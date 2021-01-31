Джимми Батлер вернулся в игру, исхудав после коронавируса

Атакующий защитник «Майами Хит» Джимми Батлер вернулся в строй, пропустив 10 матчей из-за коронавируса.

Баскетболист помог своей команде одержать победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Сакраменто Кингз» (105:104), набрав 30 очков, отдав 8 передач и собрав 7 подборов. Батлер не играл с 9 января и за время пребывания на карантине похудел на 5 килограммов. Атакующий защитник в матче с «Сакраменто» играл без ограничений по времени и провёл на площадке 33,5 минуты.

Фото можно посмотреть в «Твиттере» «Майами Хит».

В прошлом сезоне Батлер помог «Майами» выйти в финал НБА, где команда проиграла серию с «Лос-Анджелес Лейкерс» (2-4). В сезоне-2020/2021 «Хит» показывают результат 7-11 и находятся за пределами зоны плей-офф Восточной конференции.