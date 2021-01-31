Феноменальная развязка матча «Чикаго» — «Портленд», Лиллард покорил достижение Джордана

Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блейзерз» Дэмьен Лиллард набрал 44 очка и принес команде победу в матче регулярного чемпионата НБА с «Чикаго Буллз» — 123:122 (32:34, 32:19, 29:33, 30:36).

Лиллард, ставший самым результативным игроком на площадке в составе обеих команд, принёс победу «Портленду», забросив трёхочковый с финальной сиреной. За 10 секунд до этого разыгрывающий сократил разницу до 2 очков, попав из-за дуги. Лиллард — четвёртый игрок в истории НБА, набравший более одного раза 40+ очков при реализации победного броска с сиреной. Он покорил достижение Гилберта Аренаса, Майкла Джордана и Ларри Бёрда.

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