В матче регулярного чемпионата НБА «Шарлотт Хорнетс» – «Милуоки Бакс» (126:114) разыгрывающий «Хорнетс» Ламело Болл установил исторический рекорд НБА.
Ламело Боллл в матче с «Милуоки» набрал рекордные в карьере 27 очков, совершил пять подборов и отдал девять результативных передач. Кроме того, Болл совершил четыре перехвата и одну потерю. Для этого Боллу потребовалось выполнить всего десять бросков. Как сообщает StatCenter, Болл стал первым игроком в истории НБА со статистической линией 27-5-9-4 при 1 потере и не более 10 попыток с игры.
Это второй проигрыш «Милуоки» за два дня. В составе «Бакс» Яннис Адетокунбо набрал 34 очка, совершил 18 подборов и отдал 9 передач.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале НБА.
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