«Олимпиакос» отреагировал на вылет Николы Милутинова до конца сезона

Греческий «Олимпиакос» поддержал центрового ЦСКА Николу Милутинова, который пропустит оставшуюся часть сезона из-за травмы плеча. Милутинов перешёл в ЦСКА из «Олимпиакоса» прошлым летом.



«Никогда не узнаешь, насколько ты силён, пока быть сильным не станет вашим единственным выбором. Выздоравливай скорее, Никола. Красно-белая семья на твоей стороне», — гласит сообщение «Олимпиакоса» на официальной странице клуба в «Твиттере».



Сербский «большой» травмировался во время матча 23-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Баварией» (66:69). ЦСКА ищет замену Милутинову и всерьёз рассматривает возможность подписания бывшего центрового «Фенербахче» Экпе Удоха, отмечает журналист Маттео Андреани.



Милутинов — один из лидеров ЦСКА. Был признан MVP декабря в Евролиге. В последнем матче 2020 года с «Миланом» (91:87 ОТ) сделал 16 подборов в нападении, что является абсолютным рекордом в истории Евролиги. Милутинов заметно превзошёл предыдущих рекордсменов — Трэвиса Уотсона («Фортитудо», 2006), Грегора Фучку («Барселона», 2005) и Квадре Лоллиса («Фенербахче», 2001), каждый из которых собирал по 11 подборов в нападении.