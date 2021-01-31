«Автодор» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

В Нур-Султане в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная «Астана» принимала саратовский «Автодор».



Первая четверть завершилась в пользу хозяев паркета — 29:19. Во втором игровом отрезке саратовчанам удалось отыграть три очка отставания — к большому перерыву счёт на табло был 48:41 в пользу «Астаны».



В третьей десятиминутке «Автодору» удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд — игровой отрезок завершился со счётом 25:11 в пользу саратовчан. В заключительном игровом отрезке «Астане» не удалось вернуть преимущество. Итоговый счёт встречи — 92:83 в пользу «Автодора».



Самым результативным в составе победителей стал Желько Шакич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. В составе «Астаны» 20 очков на свой счёт записал Майкл Томпсон.