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«Автодор» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0
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В Нур-Султане в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная «Астана» принимала саратовский «Автодор».

Первая четверть завершилась в пользу хозяев паркета — 29:19. Во втором игровом отрезке саратовчанам удалось отыграть три очка отставания — к большому перерыву счёт на табло был 48:41 в пользу «Астаны».

В третьей десятиминутке «Автодору» удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд — игровой отрезок завершился со счётом 25:11 в пользу саратовчан. В заключительном игровом отрезке «Астане» не удалось вернуть преимущество. Итоговый счёт встречи — 92:83 в пользу «Автодора».

Самым результативным в составе победителей стал Желько Шакич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. В составе «Астаны» 20 очков на свой счёт записал Майкл Томпсон.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 12:00 МСК
Астана
Нур-Султан, Казахстан
Окончен
83 : 92
Автодор
Саратов, Россия
Астана: Томпсон - 20, Марбл - 19, Томас - 15, Мейерс - 10, Бажин - 6, Гаврилов - 5, Мурзагалиев - 3, Пан - 3, Хилл - 2, Марчук, Пономарев, Щербак
Автодор: Шакич - 20, Минченко - 19, Михайловский - 17, Мэйсон - 17, Клавелл - 7, Старкс - 7, Макиев - 5, Квитковских, Пранаускис, Харисов
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