«Автодор» обыграл «Астану» в Единой лиге ВТБ

В Нур-Султане в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ местная «Астана» принимала саратовский «Автодор».
Первая четверть завершилась в пользу хозяев паркета — 29:19. Во втором игровом отрезке саратовчанам удалось отыграть три очка отставания — к большому перерыву счёт на табло был 48:41 в пользу «Астаны».
В третьей десятиминутке «Автодору» удалось не только отыграть отставание, но и выйти вперёд — игровой отрезок завершился со счётом 25:11 в пользу саратовчан. В заключительном игровом отрезке «Астане» не удалось вернуть преимущество. Итоговый счёт встречи — 92:83 в пользу «Автодора».
Самым результативным в составе победителей стал Желько Шакич, оформивший дабл-дабл из 20 очков и 11 подборов. В составе «Астаны» 20 очков на свой счёт записал Майкл Томпсон.
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