Гомельский ответил, к каким тренерам следует присмотреться ЦСКА после Итудиса

Известный комментатор Владимир Гомельский поделился мыслями о том, кто бы мог заменить в будущем главного тренера ЦСКА Димитриса Итудиса.

«Выбор тренера — очень тонкое дело. Я достаточно давно предлагал присмотреться к американским тренерам, работающих ассистентами в клубах НБА, но с опытом работы 3-4 года. Есть варианты с европейцами, которые показали свой потенциал с клубами в Евролиги или в Еврокубке. И я говорю не о признанных авторитетах, а о тренерах в возрасте до 50 лет», — написал Гомельский на своём сайте, отвечая на вопрос одного из читателей.

Напомним, ранее Гомельский отмечал, что Итудис, вероятнее всего, не останется в ЦСКА после нынешнего сезона. Греческий специалист работает в Москве с 2014 года.