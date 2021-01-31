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«Зенит» победил «Локомотив-Кубань», Томас оформил дабл-дабл с 30 очками

«Зенит» победил «Локомотив-Кубань», Томас оформил дабл-дабл с 30 очками
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Санкт-Петербурге прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань».

Хозяева удачно начали встречу. Уже после первой четверти подопечные Паскуаля вели в счёте с преимуществом в 13 очков — 35:22. К большому перерыву «железнодорожники» сократили отставание до 6 очков 42:48. В третьем игровом отрезке «Зенит» немного нарастил преимущество — 71:63.

В заключительном игровом отрезке краснодарцы пытались отыграться, но «Зенит» удержл победу — 90:85.

Самым результативным в составе петербуржцев стал Уилл Томас, оформивший впечатляющий дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Ещё 16 очков на счету Кей Си Риверса. У «Локомотива-Кубань» 20 очков записал в актив Джордан Кроуфорд.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
90 : 85
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Зенит: Томас - 30, Риверс - 16, Пангос - 13, Бэрон - 12, Зубков - 7, Гудайтис - 5, Пушков - 4, Захаров - 2, Понитка - 1, Вольхин, Трушкин, Фридзон
Локомотив-Кубань: Кроуфорд - 20, Гордон - 15, Калниетис - 14, Кузминскас - 14, Каммингс - 10, Линч - 8, Долинин - 2, Ильницкий - 2, Емченко, Калинов, Мартюк, Мотовилов
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