«Зенит» победил «Локомотив-Кубань», Томас оформил дабл-дабл с 30 очками

В Санкт-Петербурге прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Зенит» принимал «Локомотив-Кубань».

Хозяева удачно начали встречу. Уже после первой четверти подопечные Паскуаля вели в счёте с преимуществом в 13 очков — 35:22. К большому перерыву «железнодорожники» сократили отставание до 6 очков 42:48. В третьем игровом отрезке «Зенит» немного нарастил преимущество — 71:63.

В заключительном игровом отрезке краснодарцы пытались отыграться, но «Зенит» удержл победу — 90:85.

Самым результативным в составе петербуржцев стал Уилл Томас, оформивший впечатляющий дабл-дабл из 30 очков и 11 подборов. Ещё 16 очков на счету Кей Си Риверса. У «Локомотива-Кубань» 20 очков записал в актив Джордан Кроуфорд.