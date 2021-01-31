Хавьер Паскуаль объяснил, почему «Зениту» удалось победить «Локомотив-Кубань»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Во-первых, мы очень рады тому, как провели матч сегодня. Для нас это была важная игра после двойной недели в Евролиге. Могу сказать, что команда играла сконцентрировано как в защите, так и в нападении. В течение 25-26 минут мы провели матч на высшем уровне на обоих концах площадки. Конечно, не обошлось и без проблем.

Я хочу поздравить «Локомотив», сегодня они провели матч с характером и постоянно пытались вернуться в игру. Мы создали преимущество в первой половине матча и на протяжении остального времени контролировали счёт, поэтому, думаю, нам и удалось добыть эту важную для нас победу.

Уилл Томас сегодня чувствовал игру, очевидно, что мы старались задействовать его как можно чаще. Он провёл великолепную игру и очень помог команде. Я рад за него, потому что в прошлых встречах он играл не так хорошо, как обычно. Впрочем, это вполне нормально с учётом того, как много матчей мы проводим. Надеюсь, эта игра поможет ему провести так же успешно и остальные поединки. Сегодня он был невероятно важен для нас", — приводит слова Паскуаля официальный сайт клуба.