Хавьер Паскуаль объяснил, почему «Зениту» удалось победить «Локомотив-Кубань»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».
«Во-первых, мы очень рады тому, как провели матч сегодня. Для нас это была важная игра после двойной недели в Евролиге. Могу сказать, что команда играла сконцентрировано как в защите, так и в нападении. В течение 25-26 минут мы провели матч на высшем уровне на обоих концах площадки. Конечно, не обошлось и без проблем.
Я хочу поздравить «Локомотив», сегодня они провели матч с характером и постоянно пытались вернуться в игру. Мы создали преимущество в первой половине матча и на протяжении остального времени контролировали счёт, поэтому, думаю, нам и удалось добыть эту важную для нас победу.
Уилл Томас сегодня чувствовал игру, очевидно, что мы старались задействовать его как можно чаще. Он провёл великолепную игру и очень помог команде. Я рад за него, потому что в прошлых встречах он играл не так хорошо, как обычно. Впрочем, это вполне нормально с учётом того, как много матчей мы проводим. Надеюсь, эта игра поможет ему провести так же успешно и остальные поединки. Сегодня он был невероятно важен для нас", — приводит слова Паскуаля официальный сайт клуба.
- 31 января 2021
-
21:13
-
20:48
-
19:22
-
18:59
-
17:17
-
16:58
-
15:57
-
15:46
-
14:49
-
13:08
-
11:55
-
09:50
-
09:31
-
09:20
-
09:16
-
09:10
-
08:23
- 30 января 2021
-
23:10
-
22:07
-
21:59
-
21:56
-
21:42
-
21:01
-
20:02
-
19:18
-
19:11
-
18:59
-
18:23
-
17:34
-
16:41
-
15:50
-
14:18
-
13:52
-
12:30
-
11:18