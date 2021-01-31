Леброн Джеймс рассказал, чем он похож на 43-летнего Тома Брэди

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс», четырёхкратный чемпион НБА Леброн Джеймс рассказал, чем он похож на легендарного 43-летнего игрока в американский футбол, шестикратного чемпиона NFL Тома Брэди, который по-прежнему продолжает выступления.
«В нашем возрасте мы по-прежнему способны доминировать в своих видах спорта. У нас есть общая цель — побеждать, причём побеждать на самом высоком уровне», — приводит слова Леброна обозреватель Райан Уорд на своей странице в «Твиттере».
Леброн Джеймс не раз давал понять, что намерен продолжать выступление в НБА как можно дольше. Эксперты придерживаются мнения, что Джеймс может дождаться момента, когда на драфт НБА попадёт его старший сын. В таком случае Леброн, возможно, получит шанс сыграть с ним в одной команде.
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