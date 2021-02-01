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47 очков Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту»

47 очков Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту»
Баскетбол / НБА 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:117.

Самым результативным в составе победителем стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов. Уилл Бартон набрал 18 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Боян Богданович, набрав 29 очков. Донован Митчелл и Джордан Кларксон набрали по 13 очков.

Таким образом, «Денвер» одержал шестую победу за последние семь матчей. «Юта» в свою очередь прервала 11-матчевую победную серию.

В следующем матче «Денвер» 2 февраля встретится с «Детройт Пистонс». «Юта» в свою очередь сыграет с «Детройтом» на день позже.

НБА - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 23:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
128 : 117
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Денвер Наггетс: Йокич - 47, Бартон - 18, Маррей - 16, Кампаццо - 11, Портер - 11, Миллсэп - 10, Грин - 9, Моррис - 6, Бол, Дозьер, Ннаджи, Уиттингтон, Харрис, Хартенштайн, Ховард, Хэмптон, Чанчар
Юта Джаз: Богданович - 29, Кларксон - 13, Митчелл - 13, Гобер - 12, Конли - 12, О'Нил - 12, Инглс - 10, Фэйворс - 7, Харрисон - 4, Они - 3, Ньянг - 2, Азубуике, Брэнтли, Морган, Форрест, Хьюз
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