47 очков Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Денвере на стадионе «Болл-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:117.

Самым результативным в составе победителем стал Никола Йокич, который оформил дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов. Уилл Бартон набрал 18 очков.

В составе проигравшей команды лучшей результативностью отличился Боян Богданович, набрав 29 очков. Донован Митчелл и Джордан Кларксон набрали по 13 очков.

Таким образом, «Денвер» одержал шестую победу за последние семь матчей. «Юта» в свою очередь прервала 11-матчевую победную серию.

В следующем матче «Денвер» 2 февраля встретится с «Детройт Пистонс». «Юта» в свою очередь сыграет с «Детройтом» на день позже.