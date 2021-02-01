Никола Йокич показал лучшую результативность за карьеру и повторил рекорд НБА в XXI веке

Звезда «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче регулярного чемпионата НБА с «Ютой Джаз» оформил дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов. Это лучшая результативность в его карьере, она позволила ему отметиться достижением, которое не покорялось ни одному центровому в XXI веке.
«Йокич — второй центровой, который с 1983 года за один месяц в среднем набирал 25+ очков, 10+ подборов и 5+ передач при точности бросков с игры в 55%. Кто первый? Никола Йокич. Такой же результат он показал в феврале 2020-го», — сообщается в «твиттере» StatMuse.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте НБА.
«Денвер» обыграл «Юту» со счётом 128:117. Йокич стал самым результативным в своей команде. Уилл Бартон набрал 18 очков. В составе «Джаз» лучшей результативностью отличился Боян Богданович, набравший 29 очков. Донован Митчелл и Джордан Кларксон набрали по 13 очков.
«Наггетс» одержали шестую победу за последние семь матчей. «Юта» прервала 11-матчевую победную серию.
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