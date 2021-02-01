Александр Церковный: «Зенит» и так находится в привилегированном положении

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Церковный сообщил, что клуб с 31 января получил разрешение заполнять трибуны во время домашних матчей на 25 процентов.



«Конечно, обидно, что матчи Евролиги смотрели в «Сибур-Арене» меньше тысячи человек, хочется всегда играть в полном зале. Но в данном случае стоит порадоваться хотя бы этому. «Зенит» и так находится в привилегированном положении.

Мы одни из всего нескольких в Европе, кто выступает при каком-то количестве зрителей. Большинство команд Евролиги весь сезон играют дома перед пустыми трибунами. Мы в Петербурге, по мере улучшения эпидемиологической ситуации, видим движение навстречу. Строго соблюдали все антиковидные правила и уже получили разрешение с 31 января заполнять зал на 25 процентов.



В клубе есть внутренний регламент безопасности, который строго соблюдается, о чем постоянно извещается Роспотребнадзор. Там видят, что «Зенит» – организация, которая играет по правилам. Для соблюдения требований и повышения мер мы привлекли дополнительные кадры, для контроля на арене всех зон, где находятся люди. Кроме того, у нас есть специальный сотрудник «ковид-менеджер», который на матчах отвечает за обеспечение всех требований регламента. У этого менеджера огромный объем работы, которая ошибок не допускает. Это касается и обеспечения безопасности на арене, и контроля за соблюдением правил соперниками, и контроль за нашей командой во время выездов. Одна ошибка, например, не сделанный вовремя тест, может повлечь за собой потерю ключевого игрока или вообще вспышку заболеваемости», — приводит слова Церковного «Советский спорт».