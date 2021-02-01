Стив Керр отреагировал на появление информации об обмене Келли Убре
Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр прокомментировал информацию инсайдера Шэмса Чарании, который ранее сообщил, что клуб обсуждал с «Нью-Орлеан Пеликанс» возможный обмен с участием форварда Келли Убре.
«Думаю, для парней важно осознавать, что в современной жизни вокруг них всегда будет много инсинуаций, слухов и прочего. Я действительно чувствую себя обязанным рассказать всем, что именно произошло. Нам позвонили, но предложения не было. И внезапно эта история появилась в интернете. Неприятно, когда подобное происходит», — приводит слова Керра MSN.
25-летний форвард перешёл из «Финикс Санз» в «Голден Стэйт» в прошлом году. В начале сезона Керр заявил, что «не планирует никаких изменений в стартовой пятёрке» и доверяет Убре.
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