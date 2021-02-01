Кендрик Перкинс обвинил Джеймса Хардена в походах в стрип-клуб во время финала НБА—2012

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс заявил, что «Оклахома-Сити Тандер» проиграл финал НБА 2012 года «Майами Хит» (1-4), так как команда фактически лишилась Джеймса Хардена, которому в тот момент было плевать на баскетбол, и он сосредоточился на визитах в стрип-клуб.



«Когда мы отправились в Майами, то не могли рассчитывать на победу. Расс и Кей Ди хотели играть, у меня была пара дабл-даблов, у Сержа Ибаки дела шли неплохо, но Джеймсу было плевать, и вы знаете почему. Стрип-клуб King of Diamond и всё остальное схватили его за задницу. Мы не могли выиграть. Видите ли, до этого в Сан-Антонио ему было чертовски скучно и нечем было заняться. Мы приезжаем в Майами, и там есть всё. Его не было дома каждую ночь», — приводит слова Перкинса TotalProSports.