«Бруклин» показывает худшую защиту в НБА после обмена Джеймса Хардена

Согласно статистике, «Бруклин Нетс» после обмена в команду Джеймса Хардена имеет худший защитный рейтинг в НБА. Подопечные Стива Нэша с тех пор пропускают 124,6 очка в среднем за игру. Если «Бруклин» завершит сезон с таким показателем, то он станет худшим в истории лиги. При этом «Хьюстон Рокетс», откуда был обменян Джеймс, имеет 2-й защитный рейтинг в НБА.
С Харденом в составе «Нетс» выдали серию 6-3, только два соперника «Бруклина» имели процент побед выше 50.
Напомним, Харден был обменян из «Хьюстона» в «Бруклин» в результате масштабной сделки с участием «Кливленд Кавальерс» и «Индианы Пэйсерз». Полностью сделка выглядит следующим образом.
«Рокетс» получают: Виктор Оладипо, Данте Экзам, Родион Куруц, три пика первого раунда «Бруклина» (2022, 2024, 2026 годы, все незащищённые), пик 1-го раунда от «Милуоки Бакс» (2022, незащищённый), 4 права обмена пиками первого раунда с «Бруклин Нетс» (2021, 2023, 2025, 2027 годы, все незащищённые).
«Нетс» получают: Джеймс Харден.
«Пэйсерз» получают: Карис Леверт, пик второго раунда.
«Кавальерс» получают: Джарретт Аллен, Торин Принс.
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