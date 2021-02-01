Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

«Химки» обыграли «Парму» в Единой лиге ВТБ

«Химки» обыграли «Парму» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Перми прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Парма» принимала подмосковные «Химки».

Гости удачно начали встречу — после первой четверти подмосковная команды вела в счёте с преимуществом в четыре очка — 22:18. К большому перерыву «Химкам» удалось увеличить преимущество до девяти очков — 41:32. В третьем игровом отрезке преимущество осталось прежним — десятиминутка завершилась со счётом 21:21.

В заключительной четверти пермяки совершили впечатляющий рывок, за минуту до конца четверти сократив отставание до одного очка, однако на большее пермяков не хватило. Итоговый счёт встречи — 72:69 в пользу «Химок».

Самым результативным в составе пермяков стал Борис Савович, набравший 16 очков. В составе подмосковного клуба 20 очков набрал Эррик Макколлум.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 17:00 МСК
Парма
Пермь, Россия
Окончен
69 : 72
Химки
Химки, Россия
Парма: Савович - 16, Юшкевичюс - 13, Понитка - 12, Мейерис - 9, Григорьев - 7, Жмако - 6, Ивлев - 4, Буланов - 2, Жукаускас, Платунов, Чернышев, Шейко
Химки: Макколум - 20, Микки - 14, Дайр. Бертанс - 11, Зайцев - 9, Валиев - 8, Вяльцев - 8, Воронов - 2, Барашков, Владислав, Касаткин, Клюев, Моня
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021