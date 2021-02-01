«Химки» обыграли «Парму» в Единой лиге ВТБ

В Перми прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Парма» принимала подмосковные «Химки».
Гости удачно начали встречу — после первой четверти подмосковная команды вела в счёте с преимуществом в четыре очка — 22:18. К большому перерыву «Химкам» удалось увеличить преимущество до девяти очков — 41:32. В третьем игровом отрезке преимущество осталось прежним — десятиминутка завершилась со счётом 21:21.
В заключительной четверти пермяки совершили впечатляющий рывок, за минуту до конца четверти сократив отставание до одного очка, однако на большее пермяков не хватило. Итоговый счёт встречи — 72:69 в пользу «Химок».
Самым результативным в составе пермяков стал Борис Савович, набравший 16 очков. В составе подмосковного клуба 20 очков набрал Эррик Макколлум.
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