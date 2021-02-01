Андрей Мальцев: рад, что ребята выдержали очень плотный график Евролиги и Лиги ВТБ

Исполняющий обязанности главного тренера «Химок» Андрей Мальцев прокомментировал победу подмосковного клуба над пермской «Пармой» в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.



«Получилась очень хорошая игра. Еще неделю назад мы проводили все матчи без зрителей, и нам приятно, что в Перми болельщики продолжают ходить на баскетбол. Мы провели несколько хороших матчей как в Евролиге, так и в Лиге ВТБ, и где-то нам не улыбнулась удача. Сегодня она была к нам благосклонна. Всё решалось на последних секундах, мы выиграли, и я очень рад, что ребята выдержали очень плотный график Евролиги и Лиги ВТБ, с перелётами и тренировками. Хочу поздравить своих игроков с первой победой, если за точку отсчёта брать момент, когда я возглавил команду», — приводит слова Мальцева официальный сайт подмосковной команды.