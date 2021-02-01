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«Енисей» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В Таллине прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Калев» принимал красноярский «Енисей».

Гости удачно начали встречу — после первой четверти красноярская команда вела в счёте с преимуществом в пять очков — 26:21. К большому перерыву «Енисею» удалось увеличить преимущество до семи очков — 45:38. В третьем игровом отрезке сильнее снова оказались юаскетболисты «Енисея» — к заключительной десятиминутке они вели в счёте с разницей в 12 очков.

В заключительной четверти «Калеву» так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 86:75 в пользу «Енисея».

Самым результативным в составе победителей стал Дастин Хог, набравший 23 очка. В составе «Калева» отличился Маркус Кин, набравший 27 очков.

Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 20:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
75 : 86
Енисей
Красноярск, Россия
Калев: Ёэсаар, Джуканович, Дорбек, Кауфманис, Кемп, Кин, Курбас, Нургер, Сокк, Сунелик, Томас, Хермет
Енисей: Бэттл, Джонсон, Комиссаров, М. Кулагин, Митусов, Мэтьюс, Попов, Хог, Хэммондс, Якушин
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