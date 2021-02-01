«Енисей» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ
В Таллине прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Калев» принимал красноярский «Енисей».
Гости удачно начали встречу — после первой четверти красноярская команда вела в счёте с преимуществом в пять очков — 26:21. К большому перерыву «Енисею» удалось увеличить преимущество до семи очков — 45:38. В третьем игровом отрезке сильнее снова оказались юаскетболисты «Енисея» — к заключительной десятиминутке они вели в счёте с разницей в 12 очков.
В заключительной четверти «Калеву» так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 86:75 в пользу «Енисея».
Самым результативным в составе победителей стал Дастин Хог, набравший 23 очка. В составе «Калева» отличился Маркус Кин, набравший 27 очков.
Единая лига ВТБ. Регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 20:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
Окончен
75 : 86
Енисей
Красноярск, Россия
Калев: Ёэсаар, Джуканович, Дорбек, Кауфманис, Кемп, Кин, Курбас, Нургер, Сокк, Сунелик, Томас, Хермет
Енисей: Бэттл, Джонсон, Комиссаров, М. Кулагин, Митусов, Мэтьюс, Попов, Хог, Хэммондс, Якушин
Рекомендуем вам
- 1 февраля 2021
-
21:58
-
20:57
-
19:47
-
18:57
-
17:55
-
16:49
-
16:32
-
15:58
-
15:16
-
14:55
-
14:26
-
13:57
-
13:28
-
12:27
-
11:23
-
11:03
-
10:30
-
09:36
-
09:14
-
06:00
-
02:07
-
00:57
- 31 января 2021
-
23:33
-
22:58
-
21:13
-
20:48
-
19:22
-
18:59
-
17:17
-
16:58
-
15:57
-
15:46
-
14:49
-
13:08
-
11:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам