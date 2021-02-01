«Енисей» обыграл «Калев» в Единой лиге ВТБ

В Таллине прошёл матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Калев» принимал красноярский «Енисей».



Гости удачно начали встречу — после первой четверти красноярская команда вела в счёте с преимуществом в пять очков — 26:21. К большому перерыву «Енисею» удалось увеличить преимущество до семи очков — 45:38. В третьем игровом отрезке сильнее снова оказались юаскетболисты «Енисея» — к заключительной десятиминутке они вели в счёте с разницей в 12 очков.



В заключительной четверти «Калеву» так и не удалось отыграться. Итоговый счёт встречи — 86:75 в пользу «Енисея».



Самым результативным в составе победителей стал Дастин Хог, набравший 23 очка. В составе «Калева» отличился Маркус Кин, набравший 27 очков.