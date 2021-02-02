Хладнокровный победный бросок в матче «Даллас» — «Финикс»

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер реализовал победный трёхочковый бросок за 1,6 секунды до конца выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (109:108).
Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол при отставании своей команды с разницей "-2" отдал передачу открывавшемуся на трёхочковой дуге Букеру, который точным броском вывел свою команду вперёд. В оставшееся время «Даллас» не успел провести результативную атаку.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте НБА.
Букер вернулся в строй, пропустив четыре матча из-за травмы подколенного сухожилия, и набрал 24 очка. Самым активным игроком встречи стал Крис Пол, у которого в активе 34 очка. Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 25 очков.
- 2 февраля 2021
-
10:28
-
10:15
-
09:58
-
09:38
-
09:29
-
09:18
-
09:15
-
07:06
-
00:46
- 1 февраля 2021
-
23:47
-
23:42
-
23:29
-
22:51
-
21:58
-
20:57
-
19:47
-
18:57
-
17:55
-
16:49
-
16:32
-
15:58
-
15:16
-
14:55
-
14:26
-
13:57
-
13:28
-
12:27
-
11:23
-
11:03
-
10:30
-
09:36
-
09:14
-
06:00
-
02:07
-
00:57