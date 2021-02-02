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Хладнокровный победный бросок в матче «Даллас» — «Финикс»

Хладнокровный победный бросок в матче «Даллас» — «Финикс»
Баскетбол / НБА 0

Атакующий защитник «Финикс Санз» Девин Букер реализовал победный трёхочковый бросок за 1,6 секунды до конца выездного матча регулярного чемпионата НБА с «Даллас Маверикс» (109:108).

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол при отставании своей команды с разницей "-2" отдал передачу открывавшемуся на трёхочковой дуге Букеру, который точным броском вывел свою команду вперёд. В оставшееся время «Даллас» не успел провести результативную атаку.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте НБА.

Букер вернулся в строй, пропустив четыре матча из-за травмы подколенного сухожилия, и набрал 24 очка. Самым активным игроком встречи стал Крис Пол, у которого в активе 34 очка. Лидер «Далласа» Лука Дончич набрал 25 очков.

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