«Автодор» усилился «большим» игроком из НБА

Бывший тяжёлый форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Финикс Санз» Шейк Диалло подписал контракт с «Автодором», сообщает обозреватель The Athletic Уилл Гиллори на своей странице в «Твиттере».



Диалло надеется подписать контракт с командой НБА к концу сезона. Форвард стал неограниченно свободным агентом в ноябре, когда «Финикс» отказался от опции на $ 1,824 млн в его контракте на этот сезон. Первые три сезона карьеры 33-й пик драфта-2016 Диалло провёл в «Пеликанс», после чего подписал минимальный двухлетний контракт с «Санз» в 2019 году.



24-летний Диалло набирал в среднем 4,7 очка и 2,8 подбора за 10,2 минут в 47 играх прошлого сезона. Он принял участие в 180 играх НБА за карьеру, набирая в среднем 5,3 очка и 4,2 подбора за 12,0 минут.