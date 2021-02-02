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Леброн высказался о конфликте с фанатами «Атланты», из-за которого остановили матч

Леброн высказался о конфликте с фанатами «Атланты», из-за которого остановили матч
Баскетбол / НБА 0

Звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал конфликт с болельщиками в гостевом матче регулярного чемпионата НБА с «Атланта Хоукс», из-за которого встреча была остановлена, а фанатов вывели из зала.

«Я рад, что зрители вернулись на трибуны. Мне не хватает этого взаимодействия. Я нуждаюсь в нём. Все игроки нуждаются. Мне кажется, что этих болельщиков не обязательно надо было выводить. Возник спор между двумя взрослыми мужчинами. Он что-то сказал, я что-то сказал, потом ещё кто-то подключился. Но не думаю, что их надо было выводить», – заявил Леброн после матча.

Инцидент случился за 8 минут до конца встречи при счёте 86:78 в пользу «Лейкерс», которые в итоге обыграли «Атланту» — 107:99.

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