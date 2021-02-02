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«Орландо» надолго потерял Аарона Гордона

«Орландо» надолго потерял Аарона Гордона
Баскетбол / НБА 0

Тренерский штаб «Орландо Мэджик» долгое время не сможет рассчитывать на форварда Аарона Гордона, который получил травму в гостевом матче регулярного чемпионата НБА с «Торонто Рэпторс» (102:115), сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания на своей странице в «твиттере».

Гордону диагностировали сильное растяжение связок голеностопа на левой ноге. Ожидается, что он не сможет участвовать в матчах в течение следующих четырёх-шести недель. Аарон получил травму в третьей четверти встречи с «Торонто», когда подвернул ногу. Его видели на костылях после игры.

В настоящее время «Мэджик» занимают 12-е место в Восточной конференции. На счету подопечных Стива Клиффорда 8 побед и 13 поражений. Следующий матч команда также проведёт с «Рэпторс», но уже на домашней площадке.

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