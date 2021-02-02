Джефферсон поставил лайк под эффектным фото фанатки, которую Леброн назвал стервой

Чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс», а ныне эксперт ESPN Ричард Джефферсон оценил эффектные фотографии болельщицы «Атланты Хоукс» Джулианы Карлос, которая ранее повздорила с Леброном Джеймсом.
Фотографии, понравившиеся Джефферсону, были опубликованы в "твиттере" Buckets. Эта запись также не осталось без внимания Ричарда. Он поделился ей на своей странице и написал: «Подождите, ребята, вы это видите? Я на её стороне».
Напомним, арбитру матча регулярного чемпионата НБА между «Атлантой Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», проходившему на «Стэйт Фарм-Арене», пришлось остановить игру из-за конфликта Леброна Джеймса с болельщиками хозяев, сидевшими в первом ряду. Ими оказались Джулиана и её муж Крис. В ходе конфликта Леброн назвал девушку «стервой».
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