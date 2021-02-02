Объявлены обладатели уайлд-кард на Матч звёзд Единой лиги ВТБ

Единая лига ВТБ после голосования болельщиков и СМИ объявила обладателей уайлд-кард на Матч всех звёзд.



В состав «Звёзд России» получили приглашение защитник «Зенита» Виталий Фридзон и форвард ЦСКА Семён Антонов. В сборную «Звёзд Мира» выбраны защитники Джамар Смит (УНИКС) и Маркус Кин («Калев»).



Матч звёзд пройдёт 14 февраля в Москве на «ВТБ Арене».



Итоговые составы на Матч всех звёзд:



«Звёзды России»: Алексей Швед («Химки»), Никита Михайловский («Автодор»), Михаил Кулагин («Енисей»), Вячеслав Зайцев («Химки»), Евгений Бабурин («Нижний Новгород»), Виталий Фридзон («Зенит»), Антон Астапкович («Нижний Новгород»), Никита Курбанов, Джоэль Боломбой (оба – ЦСКА), Андрей Зубков («Зенит»), Станислав Ильницкий («Локомотив-Кубань»), Семён Антонов (ЦСКА).



«Звёзды Мира»: Майк Джеймс (ЦСКА), Айзея Кэнэн (УНИКС), Адас Юшкявичюс («Парма»), Кевин Пангос («Зенит»), Мантас Калниетис («Локомотив-Кубань»), Джамар Смит (УНИКС), Маркус Кин («Калев»), Миндаугас Кузминскас («Локомотив-Кубань»), Джордан Мики («Химки»), Дрю Гордон («Автодор»/«Локомотив-Кубань»), Матеуш Понитка («Зенит»), Торнике Шенгелия (ЦСКА).

Генеральный директор Лиги Илона Корстин объяснила выбор обладателей уайлд-кард.

«В этом сезоне много игроков достойны попадания на Матч звёзд. И у болельщиков, и у СМИ был непростой выбор. Лига, принимая решение по уайлд-кард, руководствовалась результатами голосования, а также индивидуальными достижениями игроков. Семён Антонов из ЦСКА — один из лучших российских игроков и обязательно усилит переднюю линию «Звёзд России». Для Семёна этот Матч звёзд станет лишь вторым, уверена, все болельщики будут рады увидеть его на «ВТБ Арене».

У Виталия Фридзона с Матчем звёзд особые отношения — признанный снайпер дважды побеждал в конкурсе трёхочковых, и уверена, что на предстоящем матче защитник «Зенита» также покажет свой высокий класс и фирменные «револьверы». В сборную звёзд мира Лига пригласила Джамара Смита из УНИКСа и Маркуса Кина из «Калева». Смит — лидер казанцев и главный снайпер в решающие минуты встречи, именно за эти качества Джамар получил MVP января. А Маркус Кин — один из самых результативных игроков сезона, набирает 20 очков за матч, такие игроки на Матче звёзд очень нужны", — цитирует Корстин официальный сайт Единой лиги ВТБ.