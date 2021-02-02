Гомельский: ЦСКА тянет с отставкой тренера из-за того, что не может выбрать сменщика
Известный баскетбольный комментатор Владимир Гомельский выразил мнение, что руководство московского ЦСКА не спешит с отставкой главного тренера Димитриса Итудиса, так как до сих пор не найден кандидат, который его заменит.
«Мне кажется, что ЦСКА тянет с отставкой тренера из-за того, что не может выбрать сменщика», — написал Гомельский на своём сайте.
Ранее он отметил, что если руководству ЦСКА придётся делать выбор между Итудисом и защитником Майком Джеймсом, то клуб расстанется именно с греческим специалистом.
Напомним, 24 января стало известно, что у Джеймса, который в ходе нынешнего сезона уже конфликтовал с Итудисом, случилась новая размолвка с наставником. Защитник был отстранён, но позже ЦСКА объявил, что Майк останется в команде.
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